Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılara Kahramanmaraş tanıtım videosu izletildi, halk oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı.

“Kahramanmaraş’ta Yok Yok”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat,

“Kahramanmaraş’la kan bağım, hemşehrilik bağım var. Bundan da iftihar ediyorum. Bugün de Kahramanmaraşlı hemşehrilerimle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş’ta yok yok diyebiliriz. Yiğit insanları var, milli manevi değerleri çok güçlü, tarımsal bereketi var, gastronomisi çok güçlü, tarihi ve turistik güçlü, zengin bir edebi geçmişi var, şiirin merkezi. Bugün de Kahramanmaraş’ın tanıtımının yapıldığı bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele Kesildi, Stantlar Ziyaret Edildi

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, alanda kurulan stantları ziyaret ederek Kahramanmaraş’a özgü ürünler, el sanatları ve gastronomik lezzetler hakkında bilgi aldı.