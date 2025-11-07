Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı denetimlerini sıkı tutmaya devam ediyor. Bakanlık, yaptığı duyurularla vatandaşları bilgilendirirken, tehlike arz eden ürünlerin piyasadan toplatılmasını sağlıyor. 7 Kasım itibarıyla yapılan son açıklamada, 3 ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatıldığı duyuruldu.

Piyasadan toplatma kararı alınan ürünler arasında 2 lavabo açıcı ve 1 pelüş oyuncak bulunuyor. Bakanlık, halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek bu ürünlerin kullanımının engellenmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla hızlı bir şekilde gerekli adımları attı. Vatandaşların bu ürünleri kullanmamaları, satın aldılarsa iade etmeleri önemle vurgulandı.

Bakanlık, ürünlerin markalarını ve özelliklerini detaylı şekilde açıklayarak tüketicileri bilgilendirdi. Denetimler, sadece tek bir ürün grubuyla sınırlı kalmayacak; gıda, temizlik ürünleri, oyuncak ve elektrikli aletler gibi farklı kategorilerdeki ürünler de düzenli olarak kontrol edilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın amacı, piyasada güvenli ve sağlıklı ürünlerin bulunmasını sağlamak, halkı potansiyel tehlikelere karşı uyarmak ve olası sağlık risklerini önlemek olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, resmi duyuruları takip ederek kendilerini koruyabilir ve tehlikeli ürünleri fark ederek ilgili yerlere bildirebilir.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler şöyle: