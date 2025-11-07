Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş yükseldi. Böylece motorin fiyatı, bazı şehirlerde 60 lirayı aştı.

Son zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van gibi şehirlerde motorin litre fiyatı 60 lira sınırını geçti. Geçtiğimiz hafta ise motorin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt kullanıcıları, fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.