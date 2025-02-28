Bakanlık ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bakanlık ekipleri, marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulundu ve ürünlerden numuneler aldı.

Fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, ürünlerin gramajları, tezgah ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.