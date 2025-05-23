Ticaret Bakanlığı, Nisan 2025 itibarıyla esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi desteği olarak kaydedildi.

Bakanlığın verilerine göre, Kahramanmaraşlı esnaf bu desteklerden önemli ölçüde yararlandı. Deprem bölgesine özel programlar kapsamında 13 bin 829 esnaf, iş yeri edinme ve taşıt alımına yönelik kredi kullandı. İşletme kredilerinde üst limit 1 milyon TL’ye, yatırım kredilerinde ise 1,5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, “Esnaf ve sanatkârlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” diyerek, Kahramanmaraş gibi kalkınma odaklı şehirlerde üretim ve istihdamın bu desteklerle güçlendiğini vurguladı.