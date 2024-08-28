Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında, toplamda 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.

Bakanlık ekipleri, 2024 yılının ilk 8 ayında 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.