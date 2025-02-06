Şehrin farklı noktalarından yapılan canlı bağlantılarla anma etkinliklerini izleyicilere aktaran Aksu TV, merkez stüdyolarında da önemli isimleri konuk etti. Depremi birebir yaşayan ve bu süreçte Kahramanmaraş halkı için mücadele eden konuklar, o günlere dair anılarını ve sonraki süreçte atılan adımları izleyicilerle paylaştı.

Programın önemli konuklarından biri de Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı oldu. Başkan Narlı, asrın felaketinin ilk anlarından itibaren yaşanan zorlukları ve bu süreçte yapılan çalışmalarla halkın yanında olma gayretlerini dile getirdi.

Başkan Narlı, "Deprem sonrası yaşanan zor günlerde, şehrimizin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir mücadele verdik. Halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu acıları unutmasak da birlikte güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Aksu TV'nin geniş kapsamlı canlı yayını, depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı dualarla ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Şehrin hafızasına kazınan bu özel yayın, hem geçmişin acısını hatırlatırken hem de geleceğe umutla bakılmasının önemini bir kez daha vurguladı.