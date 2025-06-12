Trump'ın Göçmen Politikaları Gündem Yaratıyor – Khaby Lame Hakkında Çelişkili Açıklamalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sert politikaları yeniden gündem olurken, bu kapsamda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) uygulamaları büyük tartışma yarattı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, dünya çapında tanınan TikTok fenomeni Khaby Lame'nin gözaltına alındığı iddia edildi.

ICE: “Vize Süresi Doldu, Ülkeyi Terk Etmesi İstendi”

NBC News’te yer alan habere göre, TikTok'ta 162 milyon takipçisi bulunan fenomen Khaby Lame, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda ICE yetkilileri tarafından gözaltına alındı. ICE sözcüsü, Lame’nin vize süresini ihlal ettiği gerekçesiyle ülkeden gönüllü ayrılmasının istendiğini açıkladı.

Ajansından Sert Yanıt: "Yalan Haber"

Lame’nin bağlı bulunduğu ajanslardan Sharks Celebrities, iddiaları net bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, Khaby Lame’nin Mayıs ayı boyunca ABD’yi ziyaret etmediği belirtilerek, ICE'nin açıklamalarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Khaby Lame Sessizliğini Koruyor, Sosyal Medyada Aktif

Gözaltı iddialarına rağmen Khaby Lame, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Lame’nin Instagram'daki son paylaşımı Brezilya’dan olurken, şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hasan Piker de ICE Sorgusuna Alındı

Söz konusu tartışmalar sürerken, Türk asıllı Amerikalı siyasi yorumcu Hasan Piker de 13 Mayıs’ta Chicago O'Hare Havalimanı’nda ICE tarafından sorgulandığını açıklamıştı. Piker, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, uygulamaları "sistematik yıldırma politikası" olarak değerlendirmişti.