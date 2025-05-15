Meksika’da Genç Influencer’ın Feci Sonu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Meksika'da TikTok videolarıyla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, çalıştığı güzellik salonunda yaptığı canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

Canlı Yayın Sırasında Katledildi

TikTok'ta makyaj videoları ile binlerce takipçiye ulaşan Marquez, güzellik salonundaki canlı yayını sırasında hedef alındı. Yayın esnasında izleyicilerden biri, tehdit algısı yaratan bir mesajla genç kadını uyardı. Ancak bu uyarının ardından kısa bir süre sonra silahlı saldırı gerçekleşti.

Valeria Marquez Kimdir?

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerikler üreten Valeria Marquez, güzellik ve makyaj konularındaki paylaşımlarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Aynı zamanda bir güzellik salonunda çalışarak mesleğini de icra eden genç kadın, hem içerik üreticisi hem de güzellik uzmanı olarak tanınıyordu.

Saldırı Sosyal Medyada Tepki Topladı

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, influencer'ların güvenliği ve Meksika’da artan şiddet olayları hakkında tepkilerini dile getirdi. #JusticeForValeria etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Marquez’in ölüm anının yayında olması, olayın şok ediciliğini daha da artırdı.

Yetkililer Soruşturma Başlattı

Meksika güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Olayın organize bir saldırı mı yoksa kişisel bir husumet mi olduğu araştırılıyor.