16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, satışa sunulmuştu.

Yoğun ilgi nedeniyle 2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmıştı.

Togg, ilk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşarken, Trugo markasıyla sürdürdüğü şarj cihazı kurulumlarına da devam ediyor.

Trugo, 81 ilde hizmet veriyor

Türkiye'nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket oldu.

81 ildeki 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 272 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunan Trugo, şarj ağını her geçen gün genişletiyor.

Trugo’nun yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor.

Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.

Trugo’nun şarj istasyonu listesine trugo.com.tr web sitesinden ve App Store ve Google Play’den indirilebilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor. Ayrıca yakın zamanda kullanıma sunulması hedeflenen istasyonların konumuna da bakılabiliyor.

Trugo istasyonlarında 180 kWs ve 300 kWs şarj için 7,99 TL ücret talep ediliyor.