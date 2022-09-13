Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi`nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

TOKİ`nin Sosyal Konut hamlesiye ilgili tüm ayrıntılar da belli oldu...

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmaması gerekmektedir.

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması gerekmekte.

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmekte.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.

İlk Etapta 13 Eylül`de, 250 Bin Konut, 100 Bin Altyapılı Konut Arsası, 10 Bin Sanayi Sitesi yapılacak.

Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

- Emekliler %20: 50 bin konut - Gençler %20: 50 bin konut - Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut - Engelliler %5: 12 bin 500 konut - Diğer Vatandaşlar %50: 125 bin konut

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistem

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. İlk etapta 250 bin konut 2 yıl içinde teslim edilecek. En fazla konut 50 bin ile İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Emeklilere %20 kontenjan oranıyla 50 bin konut tahsis edilecek. Gençlere %20 oranla 50 bin konut, Şehit yakınları ve gazilere %5 oranla 12 bin 500 konut, engelliler %5 oranla 12 bin 500 konut, diğer vatandaşlara ise yüzde 50 oranla 125 bin konut teslim edilecek.