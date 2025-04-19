Kahramanmaraş’ta yıllar önce beyin kanserine yakalanan ve görme problemi yaşayan Serkan Doğan, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve toplumun bu bireylere karşı duyarlılığını artırma gerekliliğini Aksu Haber’e anlattı.

Doğan, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel ve sosyal engellerin yanı sıra, toplumda önyargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Eğitimden istihdama, ulaşımda karşılaşılan zorluklardan sosyal hayata kadar birçok alanda engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Toplumun engelli bireylere karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Doğan, bu bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasının önemine değindi. Serkan Doğan’ın bu anlamlı çağrısı, engellilerin yaşam mücadelesine ışık tutarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.