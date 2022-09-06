Açılışa özel tesis önünde alpedo Maraş dondurması satırla kesilerek vatandaşlara ikram edildi. İkramdan dolayı kısa süreli izdiham yaşanırken vatandaşlar dondurma alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

“Halkımız her zaman kervanıyla beraber oldu”

Vatandaşların ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, “Bu şubemizi 2002 yılında hizmete açmıştık. Haliyle yenileme gereği duyduk. Burada hem dondurma şovu yaptık. Hemde vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Kahramanmaraş halkımız her zaman kervanıyla beraber oldu” dedi.

“İki yeni şube daha kazandıracağız”

Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş’a iki yeni şube daha kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Kervancıoğlu, “Bilindiği üzere 1960 yılında kervan pastanesi Sakarya caddesinde doğdu. Bu serüvene 10 kişiyle başladık. Tabi Kervan’ın bir hedefleri vardı. Şuanda Kahramanmaraş’ta 8 tane şubemiz var. Biliyorsunuz kervan olarak yılbaşına kadar 2 şube daha açıyoruz. Tekerek yolunda ve balkon kafenin olduğu yerde yeni tesis kazandıracağız. Kervan ailesi olarak bütün kervan çalışanları olarak var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz. Ben ilgi ve alakalarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.