Kurban Bayramı sonrası Meclis Genel Kurulu'nun gündemi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme olacak.

AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ise 200 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Kaza yerinden habersiz ayrılana hapis cezası gelecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kurallara uymayanların para cezasının yanında hapis cezasıyla da karşılaşabileceğini aktardı:

"Teklifle öncelikle ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında trafik zabıtasının iznini almadan olay yerinden ayrılan sürücülere idari para cezasına ek olarak 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir."

Kırmızı ışık ihlali yapan yandı

Düzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. İhlalin tekrarında cezalar kademeli artırılacak. 1 yılda 2. kez ışık ihlalinde 10 bin lira ceza ödenecek. Kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ise ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Işık ihlaliyle trafik kazasına sebep olmada ehliyetine el konulacak.

Alkollü araç kullanma cezası da artacak

Sahte plaka kullanmanın cezası da 140 bin lira olacak. Trafik akışını engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. 'Dur' ikazına uymayarak kaçanlara da 200 bin lira ceza uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Uyuşturucu madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlere verilen idari para cezası ise 25 bin liraya yükseltilecek.