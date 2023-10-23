Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti, yakınları sürücüyle kavga etti

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yola geçmek isteyen kadına çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına yardım etmek için olay yerine gelen yakınları, sürücünün ailesiyle birbirine girdi. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Yıldıztabya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AAB 277 plakalı otomobil, karşı yola geçmek isteyen 50 yaşındaki Güllü K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güllü K., yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Güllü K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sürücünün ailesiyle de yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.