Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede yerini artan tansiyon ile birlikte kavgaya bıraktı.

Birbirlerine girdiler

Araçtan inen taraflar, otomobillerinden aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdiler.

Cadde meydan muhaberesine döndü

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, cadde adeta meydan muharebesine döndü.

Kameralara yansıdı

Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar araçlarına binip olay yerinden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR