Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcıları artık koruma başlığına (kask) ek olarak koruyucu gözlük takmak zorunda olacak.

Ayrıca üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseriyle korunan araçlar hariç, hem sürücülerin hem de yolcuların koruyucu eldiven kullanmaları zorunlu hale getirildi.

EKİPMAN KULLANMAYANA 993 LİRA CEZA

Trafikte can güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen yeni kurallara uymayanlar, idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Koruyucu gözlük, eldiven veya kask gibi zorunlu ekipmanları eksik olan sürücülere 993 lira para cezası uygulanacak.

YENİ 'DİJİTAL' DÖNEM

Değişiklik, sadece koruyucu ekipmanlarla sınırlı kalmadı. Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine ilişkin teknik düzenlemeler de güncellendi.

Yeni sisteme göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ihtiyaç duyduğu sürücü sicil ve tescil verilerini artık elektronik sistemler üzerinden diğer kamu kurumları, meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerinden anlık olarak temin edebilecek. Bu dijitalleşme adımıyla, vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması hedefleniyor.