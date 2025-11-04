Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.