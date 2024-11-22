İSTANBUL (AA) - Trendyolmilla, 25 Kasım - 2 Aralık arasında gerçekleşecek "Efsane Moda Festivali" ile gardırobunu kışa hazırlamak isteyenlere fırsatlar sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında sıcak montlardan kabanlara, trikolardan, çantalara, bot ve çizmelere kadar kadın, erkek ve çocukların ihtiyacı olan tüm ürünler tek uygulamada buluştu.

Efsane Moda Festivali kapsamında marka ilk siparişte 750 lira ve üzerinde 100 lira indirim ve kargo bedava fırsatı, avantajlı ürünler, sürpriz kuponlar, son 30 günün en düşük fiyatları, peşin fiyatına taksit, "Kazandıran Çark", "Kazı Kazan" gibi ayrıcalıklarla modadaki eğilimleri avantajlı fırsatlarla sunacak.

Trendyolmilla koleksiyonuna bu yıl eklenen ayakkabı ve çanta kategorisinde kış aylarında siyah, kahve ve bordo tonları yoğun olarak yer alıyor. Kadın koleksiyonunda sezonun eğilimi olan kalın tabanlı comfy botlar, leopar, nakış, püskül ve antik toka detayları, blok topuklar, western modeller dikkati çekerken, daha feminen bir görünüm yakalamak isteyenler için sivri burunlu ve ince topuklu bootie ve çizme modelleri de koleksiyonda yer alıyor.

Çantalarda ise kürklü tote çantalar, çapraz askılı modeller, kroko desenler, leopar baskılar ve metalik detaylar ön plana çıkıyor.