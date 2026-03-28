TRUMP’TAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Donald Trump, Florida’da katıldığı yatırım forumunda yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye’nin bölgedeki rolünü öven Trump, ülkenin destekleyici tavrını vurgularken, Recep Tayyip Erdoğan için de “harika bir lider” değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Türkiye fantastik bir ülke. Bence Türkiye şahaneydi, gerçekten harikaydı. Bölgede bulunmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler." dedi.

Erdoğan harika bir lider diyen Trump, "Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Gerçekten büyük destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Erdoğan harika bir lider." şeklinde konuştu.

Trump’ın bu sözleri, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ORTA DOĞU MESAJLARI VE İRAN ÇIKIŞI

Konuşmasının önemli bölümünü Orta Doğu’daki gelişmelere ayıran Trump, İran’a yönelik sert mesajlar verdi.

ABD’nin yürüttüğü operasyonlarla İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, bölgede yeni bir dengeden söz etti.

Ayrıca, devam eden süreci “savaş değil, askeri operasyon” olarak tanımlaması dikkat çekti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI” AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Trump’ın konuşmasında en çok konuşulan anlardan biri ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin sözleri oldu.

Yaptığı dil sürçmesi sonrası “Trump Boğazı” ifadesini kullanması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

NATO VE MÜTTEFİKLERİ ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı, konuşmasında NATO ve bazı müttefik ülkelere de eleştiriler yöneltti.

Kriz anlarında yeterli destek göremediklerini savunan Trump, bazı ülkelerin ABD’ye beklenen katkıyı sunmadığını dile getirdi.

“SIRADA KÜBA VAR” SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri de Küba’ya yönelik ifadeleri oldu.

İran’ın ardından Küba’yı işaret eden Trump’ın bu çıkışı, yeni bir gerilim ihtimalini gündeme taşıdı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD, İsrail ve İran hattında artan gerilim, Orta Doğu’nun geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor.

Trump’ın açıklamaları ise bu sürecin daha da sertleşebileceğine işaret eden mesajlar içeriyor.