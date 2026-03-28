Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkevi’nde Türk basınına yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin iklim diplomasisinde yeni bir döneme hazırlandığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında önemli temaslarda bulunan Kurum, başta Antonio Guterres olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kurum, COP31 sürecine ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken bir mesaj verdi:

“Artık ülkeler taahhütleri değil, doğrudan uygulamaları konuşmak istiyor.”

TÜRKİYE COP31’E ANTALYA’DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye’nin COP31 sürecinde aktif bir rol üstleneceğini belirten Kurum, sürecin üç temel başlıkta yürütüleceğini ifade etti:

Uzlaşı

Aksiyon

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek zirveye tüm dünya liderlerinin davet edildiğini belirten Kurum, bu organizasyonun bugüne kadarki COP toplantılarından daha somut sonuçlar üreten bir platform olmasını hedeflediklerini söyledi.

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER” VURGUSU

Kurum, konuşmasında 2023’te yaşanan büyük deprem felaketini hatırlatarak, Türkiye’nin afet sonrası yeniden inşa sürecindeki deneyimini dünyayla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

“2 yıl içinde 500 bin konutu depremzedelere teslim ettik. Bu tecrübeyi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz.” ifadelerini kullanan Kurum, COP31’de “dirençli şehirler” konusunun öncelikli başlıklardan biri olacağını belirtti.

TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI DESTEK

Kurum, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye’nin COP başkanlığı sürecine destek verdiğini açıkladı. Küresel ölçekte artık geri dönülmez bir noktaya gelindiğini vurgulayan Kurum, tüm ülkelerin 1,5 derece hedefi konusunda ortak bir noktada buluştuğunu ifade etti.

SIFIR ATIK PROJESİ DÜNYA ÇAPINDA

Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin küresel bir harekete dönüştüğünü belirten yetkililer, projenin bugün 193 ülkede karşılık bulduğunu açıkladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise iklim krizinin boyutuna dikkat çekerek, önümüzdeki 10 yıl içinde 132 milyondan fazla insanın yoksullaşabileceğini söyledi.