AYDIN’DA HAFTA SONU YAĞIŞ ETKİLİ

28 Mart Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 11 ila 14 derece arasında seyrederken, yüksek nem oranı nedeniyle hava daha ağır hissedilecek.

29 Mart Pazar günü ise yağış devam edecek ancak sıcaklıklar yükselişe geçecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak.

YENİ HAFTA ILIK VE PARÇALI BULUTLU BAŞLIYOR

30 Mart Pazartesi günü yağışlar yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükselerek bahar havası etkisini gösterecek.

YAĞIŞ YENİDEN GERİ DÖNÜYOR

31 Mart Salı günü sağanak yağış yeniden etkili olacak. Sıcaklık 21 derece civarında seyredecek.

1 Nisan Çarşamba günü ise yağış devam ederken sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, özellikle hafta sonu beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yeni haftada ise değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.