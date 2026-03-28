DENİZLİ’DE HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

28 Mart Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10 ila 14 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı nedeniyle hava daha serin hissedilecek.

29 Mart Pazar günü ise yağış etkisini sürdürecek ancak sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gün içinde en düşük 7, en yüksek 13 derece ölçülecek.

YENİ HAFTADA HAVA AÇILIYOR

30 Mart Pazartesi günü yağış yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıklar 5 ila 15 derece arasında seyredecek.

31 Mart Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte hava daha ılıman hissedilecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

1 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 ila 19 derece aralığında olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, hafta sonu planı yapan vatandaşların kuvvetli yağışa karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Yeni haftada ise ani sıcaklık değişimlerine karşı temkinli olunması öneriliyor.