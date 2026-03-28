KIZILCIK ŞERBETİ 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İşlerinin kötü gitmesiyle büyük bir çöküş yaşayan Emir, intiharın eşiğine kadar geldi. Son anda hayata tutunan Emir, yaşadığı bu ağır süreci ne kendi ailesine ne de Çimen’in ailesine anlatabilecek cesareti bulamadı.

Nilay cephesinde ise gerilim giderek arttı. Yağız, Nilay’ı evlilik konusunda ikna edemeyince işleri hızlandırmak adına yanlış yollara başvurdu. Bu durum Nilay’ı iyice köşeye sıkıştırırken, genç kadın yaşadığı çıkmazı kimseyle paylaşamadı. Evdeki herkes Nilay’daki değişimi fark etse de, gerçekler gizli kalmaya devam etti.

Abidin, Asil’in baskısıyla evlilik fikrine “evet” demek zorunda kaldı ancak bu karar onu derinden mutsuz etti. Aynı şekilde Sevtap da yaşananlardan büyük bir huzursuzluk duydu.

Öte yandan Tuncay’ın tüm aileyi çiftliğe davet etmesi, Ünallar için kısa süreli de olsa keyifli anlar yaşanmasına neden oldu. Ancak bu sakinlik uzun sürmedi.

Parasız kalan Emir ve Çimen, çareyi bir pansiyona yerleşmekte buldu. Zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan ikili için işler daha da kötüye gitti. Çimen’in yalnız olduğu sırada pansiyona düzenlenen polis baskını, tüm dengeleri altüst etti.

Yaşanan bu olayın ardından hem Emir’in hem de Çimen’in aileleri gerçeği öğrendi. Aileler arasında büyük bir kriz patlak verirken, ipler tamamen koptu.

Nilay için ise artık geri dönüş yolu kalmadı. İçinde bulunduğu evlilik baskısı giderek artarken, kaçış ihtimalleri bir bir ortadan kalktı.

