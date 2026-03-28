TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil, Esme’nin geçmişte kuramadığı hayatın hayalleriyle hareket ettiğini öğrenince büyük bir sarsıntı yaşadı. Aralarındaki tüm kırgınlıkları bir kenara bırakan Adil, kendini tamamen Esme’ye adadı. Ancak yaşananlar bununla sınırlı kalmadı.

Hicran’ın yaralanmasının ardından müdahaleyi üstlenen Eleni, yapılan kontrolde şüpheli bir durum fark etti. Bu gelişme, Eleni’yi büyük bir gerçeğin peşine sürükledi. “Hicran beni nasıl doğurdu?” sorusunun cevabını arayan Eleni, Zarife Oruç’tan yardım istedi. Ancak Oruç’un bu isteği reddetmesi, olayların seyrini daha da karmaşık hale getirdi.

Öte yandan Eyüphan meselesi nedeniyle Koçari’de dengeler altüst oldu. Adil’e ait binlerce keçinin dağa salınmasıyla birlikte Furtuna’da Oruç’a karşı büyük bir isyan başladı. Bölgedeki gerilim giderek tırmanırken, kontrol tamamen kaybedilme noktasına geldi.

Bu kaos ortamında Şerif, Esme’nin boşanmasını engellemek için radikal bir plan yaptı. Eleni’yi kaçırmaya kalkışan Şerif, olayları daha da tehlikeli bir noktaya taşıdı. Aynı zamanda Şirin’in, Furtuna’nın tüm mal varlığını Oruç’a bırakmayı kabul etmesi, dengeleri tamamen değiştirdi.

Kan davası ile duyguları arasında sıkışan Fadime ise İso’nun kendisine mesafe koymasıyla büyük bir endişe yaşadı. İso’nun peşinden ayrılmayan Fadime, duygularını açıkça dile getirmeye çalıştı ancak aralarındaki gerilim giderek arttı.

Bölümün en çarpıcı anı ise Emine cephesinde yaşandı. Şerif’in planı doğrultusunda Sevcan’ın Emine’ye verdiği ilaç, bebeğin hayatını tehlikeye attı. Son anda müdahale eden Adil, bebeği kurtarmayı başardı. Ancak Emine’nin kalbinin durması, herkesi derinden sarsan bir gelişme oldu.

Yaşanan bu olaylar, dizideki dengeleri tamamen değiştirirken, yeni bölüm için merakı daha da artırdı.

