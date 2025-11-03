Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaşmasıyla 12 aylık ortalamaya göre "Yeniden Değerleme Oranı" da yüzde 25,49 olarak netleşti. Buna göre trafikteki yeni ceza oranları da belli oldu.

Buna göre trafikte en düşük ceza tutarı (emniyet kemeri takmama) 1.245 TL'ye, en yüksek ceza ise (yetkisiz çakar ya da siren kullanma) 173 bin 328 TL'ye yükselecek.

Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla trafik cezaları şöyle olacak: