İstanbul Pendik'te yaşayan ve Pendik Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören Yusuf Eymen Otalı; Avrupa Para Poomsae Şampiyonası'nda büyük erkekler P23 kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya, bir Türk sporcunun para poomsae branşında kazandığı ilk Avrupa Şampiyonası madalyası olarak tarihe geçti.

Antrenörü Faruk Milli ile sıkı bir hazırlık süreci geçiren Yusuf Eymen, Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı grafiği çizdi.

Bu tarihi başarılar, Türkiye’nin para taekwondo ve para poomsae branşlarındaki uluslararası başarısını artırırken, özel gereksinimli sporcular için de umut ve ilham kaynağı oldu.

Yusuf Eymen ayrıca Pendik ilçe birinciliği ve İstanbul il birinciliğinin ardından, Eskişehir iller arası yarışlarında da birinciliği kazandı. Türkiye ferdi ve Türkiye pair birincilikleriyle adını ulusal arenada duyuran Eymen, Uluslararası Türkiye Açık turnuvasında da birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Ardından Avrupa Estonya Tallinn şampiyonasında ikincilik elde ederek uluslararası deneyimini pekiştirdi.

Yusuf Eymen Otalı’nın babası Zafer Canan Otalı da oğlunun tekvandoya üç yıl önce başladığını belirterek, antrenörü Faruk Milli’nin yeteneklerini keşfetmesiyle tekvandoda ilerlemesini sağladığını ifade etti.

Dünya lisanslı Siyah Kuşak 1. Dan unvanına sahip olan Yusuf Eymen, İngilizce, Japonca ve Arapça konuşabiliyor; piyano ve org çalabiliyor. Kendi adıyla açtığı YouTube hesabı (tıklayınız) üzerinden de hem spor deneyimlerini hem de kişisel yeteneklerini paylaşarak takipçileriyle buluşuyor.

Yusuf Eymen’in bu başarıları, sadece spordaki yeteneğini değil, aynı zamanda azim, disiplin ve çok yönlü yeteneklerini de ortaya koyuyor. Eymen, özellikle özel gereksinimli bireylerin toplumdaki görünürlüğünün ve motivasyonunun artması açısından önemli bir örnek teşkil ederken spor, müzik ve dil alanlarındaki başarısıyla da gençlere ilham kaynağı oluyor.