Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,87 olarak kaydedildi.

Açıklanan verilerle birlikte, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı da netleşti. Yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere birçok vergi ve harcamanın belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

TÜİK verilerine göre, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi.

Yeni MTV tutarları, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

MTV NEDİR?

MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarından yılda iki kere alınan bir vergi türüdür. Motorlu araç vergisinin ilk taksidi Ocak ayında ikinci taksidi ise Temmuz ayında ödenir.

MTV NASIL HESAPLANIR?

Araçlarda MTV hesaplama, her bir araç türü için ayrı ayrı ele alınır ve otomobil, motosiklet, tır, kamyon, otobüs, minibüs, arazi aracı başta olmak üzere her çeşit kara taşıtı için ayrıca hesaplanır.

Aracın motor silindir hacmi, yaşı, tescil yılı ele alınan en temel kriterler arasında olmakla birlikte otobüslerde oturma kapasitesi ve kamyonlarda ise maksimum yük ağırlığı gibi faktörler de göz önünde bulundurulur.

EN DÜŞÜK MTV 6 BİN 66 TL OLACAK

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 196 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 6 bin 66 TL MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 149 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 10 bin 568 TL yıllık MTV ödeyecek.

2026 MTV ARTIŞ ORANLARI VE ÖRNEK TUTARLAR

Motor hacmi 1.3 litrenin altında , vergisiz fiyatı 326.196 TL’nin altında olan araç sahipleri 6.066 TL MTV ödeyecek.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında , vergisiz fiyatı 326.149 TL’yi aşmayan otomobiller için MTV 10.568 TL olacak.

Aynı hacimde olup vergisiz fiyatı 326.149 TL – 571.356 TL aralığında olan araçlar 11.629 TL ,

571.356 TL’nin üzerindeki araçlar ise 12.690 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş grubundaki yüksek segment araçlarda ise MTV tutarı 289.503 TL’ye kadar çıkabilecek.