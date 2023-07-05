Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE mayıs ayında, yıllık yüzde 39,59 ve aylık ise yüzde 0,04 olmuştu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Son 18 ayın en düşük seviyesi

Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, haziran ayında TÜFE’nin yıllık yüzde 38,20 ve aylık yüzde 3,91 olması hesaplanıyordu.

Reuters'ın yaptığı enflasyon anketine göre ise TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 39,5 ve aylık yüzde 4,84 olması bekleniyordu.

En az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 46,63, aylık yüzde 3,45 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.