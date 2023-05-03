Enflasyon nisan ayında düşüş seyrini sürdürdü. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Martta enflasyon yıllık yüzde 50,51, aylık ise yüzde 2,29 olmuştu.

Yıllık en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Aylık en az artış gösteren ana grup konut oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 48,02, aylık yüzde 2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Nisan enflasyonu beklentinin altında geldi

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketine göre, ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 2,65 ve yıllık yüzde 44,06'ya gerilemesi bekleniyordu.