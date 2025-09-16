Temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan sayısı verilerini açıklayan TÜİK'e göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724’e yükseldi. Ücretli Çalışan İstatistikleri aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Buna göre, yıllık değişimde sanayi sektörü yüzde 3,5 azalırken, inşaat yüzde 7,7 arttı, ticaret-hizmet yüzde 2,5 yükseldi. Aylık değişimlerde sanayi yüzde 0,1 geriledi, inşaat yüzde 0,9, ticaret-hizmet yüzde 0,3 arttı.

Verilerde inşaat ve hizmet sektörlerindeki toparlanmayı yansıtırken, sanayideki düşüş dikkat çekti.