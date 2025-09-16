Geçtiğimiz günlerde kiramı bile ödeyemiyorum açıklamasıyla çok konuşulan ve bir süredir de sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemde olan 50 yaşındaki Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

''Bir varmış bir yokmuş'' notuyla küçüklük fotoğrafını paylaşan Özkan' ın paylaşımı sonrası kardeşi Umut Özkan ise abisi için dua istedi. Umut Özkan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.

Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."