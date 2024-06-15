Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara sağladığı sıcak yemek hizmetinin yanı sıra ulu çınarların ev temizliğinden kişisel bakımına, sağlık kontrollerinden ulaşımına kadar tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalarla vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara haftanın 7 günü sıcak yemek hizmetini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların; ev temizliğinden kişisel bakımına, sağlık kontrollerinden ulaşımına kadar tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde ziyaret edilip temizlik ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları karşılanarak ulu çınarların sağlık kontrolleri yapıldı.