Türkiye, en büyük pazar Avrupa'da ihracata etkin bir şekilde devam ederken, kıtada sadece ana pazarlarla değil, diğer ülkelerle de ticari olarak gelişiyor.

Orta Avrupa, önde gelen ülkelerden Çekya da Türkiye'nin dış satışını artırmaya devam ettiği pazarlar arasında yer alıyor.Çek şirketlerin Türkiye'de 660 milyon dolarlık yatırımı, Türk araştırmacıların ise bu ülkelerde 40 milyon dolarlık yatırımı söz konusu. Otomotiv, enerji, porselen, kristal ve makine sektöründe kullanılan ve güçlü bir ekonomiye sahip Çekya, değiştirilebilen enerji alanında işbirliği için Türkiye'ye önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin güçlenen ve birleştiği ekonomiler sayesinde Çekyalı şirketleri Türkiye'de daha fazla iş ve yatırım yapmak istiyor.

Çekya'ya en fazla ihracat, 185,3 milyon dolarlık otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Otomotiv endüstrisini, 92,7 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 77,2 milyon dolarla kimyevi ürünler ve mamulleri, 63,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 47,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 21 bin dolarla çiçek bitkileri ve mamulleri, 121 bin dolarla tütün, 624 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyon 12 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 1 milyon 334 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri oldu.