milyon TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken şirket yüzde 25,8 halka açılıyor. MARBL Bist kodu ile borsada yerini almaya hazırlanan şirketin payları teknolojik yatırımlarda kullanılacak. Peki; Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? Tureks halka arz ne zaman? İşte, beklenen halka arzın tüm ayrıntıları.

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!

Afyonkarahisar merkezli Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arza çıkıyor. 58 milyonu aşkın lotla hisselerini dağıtacak şirket MARBL borsa kodu ile işlem görecek.

TUREKS HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 2-3 Kasım 2023 (Saat: 10.30-13.00)

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58.976.404

Hisse Fiyatı: 10,97 TL

Bist Kodu: MARBL

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 646.9 milyon TL