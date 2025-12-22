İlk Sefer Bugün Ankara’dan Hareket Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, bugün saat 15.55’te Ankara Garı’ndan hareket ederek Kars’a doğru yola çıkıyor. Tren, 1360 kilometrelik güzergâh boyunca Anadolu’nun doğal ve kültürel zenginliklerini gözler önüne seren yaklaşık 33 saatlik bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Hangi Duraklarda Ne Kadar Bekliyor?

Turistik Doğu Ekspresi, klasik Doğu Ekspresi’nden farklı olarak belirli duraklarda uzun molalar veriyor.

Ankara–Kars yönünde: Erzincan: 2 saat 30 dakika Erzurum: 4 saat

Kars–Ankara dönüşünde: İliç: 3 saat Divriği: 2 saat 30 dakika Sivas: 3 saat



Bu duraklamalar sayesinde yolcular, şehirleri gezme ve fotoğraf çekme imkânı buluyor.

Vagon Yapısı ve Yolcu Kapasitesi

Tren; 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşuyor.

Toplam 160 yolcu kapasitesine sahip Turistik Doğu Ekspresi’nde yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor. Seferlerde yalnızca yataklı ve yemekli vagonlar bulunuyor.

Doğu Ekspresi ile Farkı Ne?

Turistik Doğu Ekspresi ile klasik Doğu Ekspresi arasında önemli farklar bulunuyor:

Turistik Doğu Ekspresi her durakta durmuyor ve yalnızca seçili noktalarda uzun molalar veriyor.

Doğu Ekspresi ise pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşuyor ve genellikle her durakta duruyor.

Güzergâh Üzerindeki İller

Doğu Ekspresi hattı şu illerden geçiyor:

Ankara – Kırıkkale – Kayseri – Sivas – Erzincan – Erzurum – Kars

Bilet Satışı ve Fiyatlar

Turistik Doğu Ekspresi biletleri iki şekilde satışa sunuluyor:

Bireysel biletler: TCDD Taşımacılık satış kanalları

Tur paketleri: Yetkili acenteler aracılığıyla

Bilet fiyatları:

14 Ocak’a kadar: Ankara–Kars: 14 bin TL (iki kişi) Kars–Ankara: 12 bin TL (iki kişi)

14 Ocak'a kadar: Ankara–Kars: 14 bin TL (iki kişi) Kars–Ankara: 12 bin TL (iki kişi)

16 Ocak'tan itibaren: Ankara çıkışlı seferler: 17 bin TL'den Kars çıkışlı seferler: 15 bin TL'den başlıyor



Turistik Doğu Ekspresi, kış aylarında Anadolu’yu keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler için yine en çok tercih edilen rotalardan biri olmaya hazırlanıyor.