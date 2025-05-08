Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kültür, turizm, tanıtım ve sanat alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, özellikle Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşı hikâyesi ve Milli Mücadele ruhu, şehirdeki müze ve ören yerleri aracılığıyla öğrencilere aktarılacak. Böylece genç nesiller, şehrin tarihi mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

İmza töreninde konuşan Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, bu iş birliğinin şehrin kültürel değerlerini koruma ve tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise, öğrencilerin tarih bilinci kazanması ve kültürel mirasa sahip çıkması için bu tür projelerin devam edeceğini ifade etti.