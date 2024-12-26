Bu kapsamda, Suriye Sivil Savunması ve yerel STK'ler, kent merkezinde 14 gönüllü ekibin katılımıyla "Geri Döndük Halep" kampanyasını başlattı.

Türk ekiplerinin de katıldığı kampanyaya, 700'den fazla gönüllü destek verdi. Gönüllüler, kent merkezindeki parkları, meydanları, yolları ve kavşakları temizlemek, devrilen Baas rejimini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

AA'nın havadan çektiği fotoğrafta, kenti temizlemek için kolları sıvayan gönüllülerin yeni Suriye bayrağı açtığı görüldü.