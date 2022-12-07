Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını bildirdi.

"Bugün komisyonda pazarlık, 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini, komisyonu, başkanları memnun edecek bir rakam olursa, razı geleceğimiz bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne de o masaya otururuz. Dün de öyle yaptık, bugün de aynısını yapacağız."