Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı insani krizlerle mücadele eden ülkelerde vekaletle kurban kesimi yapmayı hedefleyen kurum, hem bayram coşkusunu hem de dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyacak.

Bu kapsamda, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarını bereketlendirecek olan Kızılay, bağışçıların emanet ettiği kurban hisselerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kesilen kurbanların etleri, bölge koşulları gözetilerek hızlı ve güvenilir bir şekilde dağıtılacak. İhtiyaç sahiplerinin bayram sevincini yaşamalarına imkan tanınacak.