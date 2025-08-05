Usta Sanatçıdan Acı Haber Geldi

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Selçuk Alagöz, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bugün hayata gözlerini yumdu. 80 yaşındaki sanatçının vefatını kızı Banu Alagöz, sosyal medya hesabından duyurdu:

“Bugün 11:50’de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı.

Cenaze İstanbul’a Götürülecek

Kızı Banu Alagöz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cenazemizi İstanbul’a götüreceğiz. Muhtemelen 7 Ağustos’ta Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından toprağa vereceğiz. Babamı arayıp soran tüm sevenlerine teşekkür ederim.”

Selçuk Alagöz Kimdir?

Doğum tarihi: 5 Ağustos 1944, İstanbul

Müzik kariyerine başlangıç: 1964 – Erol Büyükburç Orkestrası

İlk büyük çıkış: 1965 – Altın Mikrofon yarışmasında “Kemerin Naftaları” ile

Unutulmaz şarkılar: “Her Şey Bitmiştir Artık” “Aşkın Gözü Kör Mü” “Dibi Dibi Da” “Malabadi Köprüsü”

Ödülleri: 4 Altın Plak, toplamda 23 single ve 7 albüm

Rekor: 80 dilde şarkı seslendirerek konser veren ilk Türk sanatçılardan biri

Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'li yıllarda birçok başarılı projeye imza atmıştı.

Film-San Vakfı Duyurdu

Sanat camiası da yasta... Film-San Vakfı, Selçuk Alagöz’ün vefatını resmi olarak duyurarak sanatçının Türk müziğine katkılarının unutulmayacağını belirtti.