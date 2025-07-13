Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Meclis'te Salı günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle törenler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Töreninde katılımcılara hitap edecek. Bu hafta Genel Kurul'da enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeleri içeren teklif ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlenecek. FETÖ'cü hainlerin hedefi olan ve 3 kez bombalanan Meclis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki şehitler anıtına karanfil bırakacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisinin açılışını da yapacak. Sonrasında Meclis Tören Salonunda 15 Temmuz Anma Töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende katılımcılara hitap edecek.