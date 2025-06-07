A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) mücadelesine fırtına gibi başladı. Turnuvada oynadığı ilk üç maçı kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.

6842Df13382339C6A0709355-1

Teklifi bu kez kabul etti! Süper Lig’in Gol Kralı Osimhen Transfer Oluyor! İşte Tüm Detaylar
Teklifi bu kez kabul etti! Süper Lig’in Gol Kralı Osimhen Transfer Oluyor! İşte Tüm Detaylar
İçeriği Görüntüle

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VNL 2025 kapsamında oynanacak olan Türkiye - Çin voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

684405E4800566F0Ba3E8009

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de turnuvada liderlik iddiasını güçlendirmek istiyor. Filenin Sultanları, Çin karşısında da etkili performansını sahaya yansıtmayı hedefliyor.