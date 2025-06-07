A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) mücadelesine fırtına gibi başladı. Turnuvada oynadığı ilk üç maçı kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VNL 2025 kapsamında oynanacak olan Türkiye - Çin voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de turnuvada liderlik iddiasını güçlendirmek istiyor. Filenin Sultanları, Çin karşısında da etkili performansını sahaya yansıtmayı hedefliyor.