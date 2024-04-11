Kırmızı et fiyatları cep yakmaya devam ediyor.

Bu konuda yapılan bir araştırma ise Türkiye'de et fiyatlarındaki son durumu gözler önüne serdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) İstatistik Ofisi Eurostat Şubat ayı verilerini paylaştı.

Türkiye'de dikkat çeken artış

Rapora göre; AB'nin 27 ülkesinde et fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Türkiye'de de et fiyatları yine şubat ayında yıllık bazda yüzde 100,4 yükseldi.

Et enflasyonunda Avrupa birincisi

Bazı Avrupa ülkelerinde et fiyatları gerilerken Türkiye’de ise fiyatların yükselmesi, et enflasyonunda ülkemizi Avrupa birincisi yapmaya yetti.

Mart ayında yüzde 18 zamlandı

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 3,1 olurken et fiyatları da kısa sürede yükselişe geçti.

Martta kuzu eti yüzde 18,8, dana eti yüzde 14,7, tavuk eti yüzde 12,2 zamlandı.

Böylelikle aylık et enflasyonu, Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonunu katlamış oldu.

Türkiye'yi takip eden ülkeler

Listenin devamında ise et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10,2 ile İzlanda’da görüldü.

Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Sırbistan’ı Bulgaristan ve Karadağ izledi.

İspanya’da ise et fiyatları yüzde 4,7, İtalya’da yüzde 3,1, Almanya’da yüzde 3, Fransa’da ise yüzde 2,3 arttı. Danimarka’da et fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6, Finlandiya’da yüzde 2,2, Çekya’da ise yüzde 5,1 oranında düştü.