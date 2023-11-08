Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye yardım için gönderilecek gemi, yarın saat 14.00'te İzmir Alsancak Limanı'nda yüklenmeye başlanacak.

Gemide, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı Konstrüksiyonlu Tip Ağır İklim Sahra Hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip Sahra Hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri yer alacak.

Bunun yanı sıra 20 adet tam donanımlı ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği için jeneratörler de gönderilecek.