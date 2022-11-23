Ziyarette: Görme Engelliler Spor Kulübüne yapmış olduğu yardımlardan dolayı Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ'a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dernek Başkanı Mustafa Çakmak, yönetim kurulu ve sporcularımız misafirimiz. Sporcularımız Goalball dalında 4. Ligde mücadele vererek 3. Lige yükseldiler. Bu başarılarından dolayı kendileri kutluyorum. Belediye olarak derneğimizin ve sporcularımızın her daim yanındayız. 3. lig de mücadele edecek Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Gençlik ve Spor Kulübümüze başarılar diliyoruz. Spora, sporcularımıza ve engelli sporuna her alanda destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise şunları söyledi:

Türkoğlu Belediye Başkanımız bizler yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretine geldik. Normal sporcuların ve engelliler sporunun yanında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz.

Kendisine her zaman ulaştığımızda yardımlarını görüyoruz. Bizim bütün projelerimizde yanımızda bizleri destekliyor. Bu hassasiyetinden ve Engelli bir dostu olmasından dolayı teşekkür ediyoruz.