Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın prestijli organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu kez 5. kez başkentte sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, Ankara'nın köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini ön plana çıkaracak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ankara'nın Gordion Antik Kenti'nden Ankara Kalesi'ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Augustus Tapınağı'na kadar benzersiz bir mirasa sahip olduğunu belirterek, bu büyük mirası halkla birlikte yeniden keşfetmeyi amaçladıklarını vurguladı. 9 gün boyunca CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve PTT Pul Müzesi gibi kentin simge mekanları sanatın farklı disiplinleriyle hareketlenecek.

Başkent Millet Bahçesi'nde Yıldızlar Geçidi

Festival akşamlarının buluşma noktası olan Başkent Millet Bahçesi, 9 gün boyunca birbirinden ünlü isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak. Müzikseverlerin coşkuyla takip edeceği konser programında şu isimler yer alıyor:

Gökhan Türkmen

Hakan Altun

Derya Uluğ

Poizi

Sefo

Serkan Kaya

Ceza

Ebru Yaşar

Özcan Deniz

Ayrıca CSO Ada Ankara'da "Royal Philharmonic Orchestra", "National Arab Orchestra", Kerem Görsev Trio ve Hüsnü Şenlendirici gibi dünya çapında tanınan topluluklar ve sanatçılar klasik müzikten caza uzanan özel dinletiler sunacak.

50'den Fazla Lezzet Noktası ile Ankara Mutfağı

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden biri de zengin gastronomi etkinlikleri olacak. Ankara'nın yöresel mutfak kültürü, kurulacak 50'den fazla "Lezzet Noktası" ile ziyaretçilere keşif alanı sunacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası ve öllüğün körü gibi geleneksel tatlar ön plana çıkacak.

Gastronomi programının ev sahipliğini ünlü şef Mehmet Yalçınkaya yaparken; Cüneyt Asan, Asuman Kerkez, Doğa Çitçi, Zeki Açıköz ve Aylin Öney Tan gibi değerli konuk şefler Ankara mutfağının inceliklerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Çocuklar İçin Renkli ve Eğitici Etkinlikler

Ankara Kültür Yolu Festivali, minik ziyaretçilerini de unutmadı. Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü, çocuk tiyatroları, müzikaller, geleneksel gösteri sanatları ve yaratıcı atölyelerle dolup taşacak. "Elsa Çocuk Müzikali", "Bremen Mızıkacıları" ve "Karagöz'ün Türküsü" gibi yapımlar çocukların beğenisine sunulurken, Türk Hava Kurumu Müzesi'ndeki VR simülatörü ile çocuklara sanal paraşüt deneyimi yaşatılacak.