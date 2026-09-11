Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga köyünde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, şahısların havaya rastgele ateş açtığı ihbarını alan emniyet güçleri anında harekete geçti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri mercek altına aldı. Onlarca saatlik video materyalini tek tek inceleyen ekipler, havaya ateş açan 6 şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonda Cephanelik Ele Geçirildi

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, adeta bir cephanelikle karşılaştı. Yapılan aramalarda:

6 adet ruhsatsız tabanca,

3 adet pompalı tüfek,

1 adet av tüfeği,

633 adet çeşitli çapta tabanca mermisi,

267 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, düğünlerde havaya ateş açma tehlikesine karşı emniyet güçlerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.