Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nde çalışan madenciler, özelleştirme kararına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Özelleştirme kararının ardından iş güvencelerinin tehlikeye gireceğini düşünen yaklaşık 500 madenci, 08.00 vardiyasında maden sahasına inerek kendilerini yer altına kapattı.

Yaklaşık 1,5 ay önce gündeme gelen özelleştirme süreci, madencilerde işsiz kalma endişesi yaratmıştı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, "Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Madenciler, özelleştirme kararının geri çekilmesi ve mevcut iş güvencelerinin korunmasını talep ederek, haklarını savunmak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.