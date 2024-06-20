Euro 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleye kısa süre kala, maçın hakemi belli oldu.

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UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kritik maçta Alman hakem Felix Zwayer görev yapacak. Zwayer'in yardımcıları ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller olacak.

Jesus Gil Manzano ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

A Milli Takımımız, 22 Haziran Cumartesi günü saat 19'da Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)